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Происшествия

Опубликованы подробности смертельного ДТП в Пушкиногорском районе

Подробности смертельного ДТП в Пушкиногорском районе сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Опубликованы подробности смертельного ДТП в Пушкиногорском районе. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Авария произошла в 17:40 на 382-м километре автомобильной дороги Санкт-Петербург – Невель в Пушкиногорском районе. По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat, 41-летняя женщина, при совершении обгона выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lada Largus, которым управлял 38-летний мужчина.

34-летний пассажир Lada и водитель Volkswagen скончались на месте до прибытия медиков. Водителя Lada доставили в медучреждение. На месте работают следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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