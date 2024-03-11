Опубликованы подробности смертельного ДТП в Пушкиногорском районе

20:04, 11 марта 2024, ПАИ

Подробности смертельного ДТП в Пушкиногорском районе сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла в 17:40 на 382-м километре автомобильной дороги Санкт-Петербург – Невель в Пушкиногорском районе. По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat, 41-летняя женщина, при совершении обгона выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lada Largus, которым управлял 38-летний мужчина.

34-летний пассажир Lada и водитель Volkswagen скончались на месте до прибытия медиков. Водителя Lada доставили в медучреждение. На месте работают следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.