Удар ножом в бок получил пскович в ходе уличной потасовки

21:28, 11 марта 2024, ПАИ

Пскович предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровья незнакомцу, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что вечером в январе 2024 года потерпевший, выходя из дома, увидел, как незнакомый мужчина возле подъезда справлял нужду, и сделал ему замечание. В ответ незнакомец стал выражаться грубой нецензурной бранью и оскорблять потерпевшего. Словесный конфликт перерос в потасовку, в ходе которой потерпевший почувствовал удар острым предметом в области левого бока. Он дошёл до дома и вызвал скорую помощь, после чего в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.

Обвиняемый заявил, что таким образом он оборонялся от потерпевшего, а ножом ударил потому, что был напуган.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.