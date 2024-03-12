День работника уголовно-исполнительной системы отмечают в России

07:46, 12 марта 2024, ПАИ

12 марта отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, сообщает calend.ru.

Дата для его учреждения была выбрана не случайно. 12 марта 1879 года российский император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.

Но в действительности, начало наложения наказаний в Русском государстве за воровство, убийство, кражу, разбой, ложный донос приписывается X-XV векам. Особенно суровые меры применялись к ворам — каждый мог убить вора, застав его на месте преступления.

«Судебники» 1497 и 1550 годов явились одними из первых законодательных актов в осуществлении политики наказаний российского централизованного государства. Документы свидетельствуют, что наказания приобретали все более жестокий и устрашающий население характер, система штрафов была заменена смертной казнью.

Первые шаги к созданию единой государственной системы управления местами заключения были сделаны в начале XIX века. В 1802 году в составе Министерства внутренних дел Российской империи была учреждена 4-я экспедиция, которая занималась вопросами управления тюрьмами и местами общественного призрения. В 1879 году в составе МВД было создано Главное тюремное управление (ГТУ), а в его составе — Тюремная инспекция, на которую возлагались обязанности по разработке проектов законодательных актов, проведению ревизий местных тюремных учреждений, руководству их деятельностью.

В 1922 года в структуре Наркомата внутренних дел РСФСР было создано Главное управление местами заключения. В середине 1950-х годов исправительно-трудовые учреждения были переданы в структуру Министерства юстиции, а позднее — Министерства внутренних дел.

Долгие годы уголовно-исполнительная система находилась в ведомстве МВД, но, в связи с реформированием государственной системы и переходом к демократическим формам управления, рядом документов был намечен переход уголовно-исполнительной системы в ведомство Министерства юстиции.

8 октября 1997 года Президент России Б. Ельцин издал Указ «О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации». Через год, 30 октября 1998 года, Правительство РФ приняло Постановление № 1254 «Вопросы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации», которое стало завершающим этапом в процессе перехода системы исполнения уголовных наказаний из МВД России в Минюст России.

Федеральным органом уголовно-исполнительной системы является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная Минюсту России и созданная для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы создаются на территориях субъектов Российской Федерации.

Численность сотрудников уголовно-исполнительной системы России составляет около 230 тысяч человек.