Комету PANSRARRS сфотографировал пскович

08:11, 12 марта 2024, ПАИ

Комету C/2021 S3 (PANSRARRS) у звезды Унукелхайя (двойная звезда в созвездии Змеи) сфотографировал астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанова.

«Данная комета видна во второй половине ночи в юго-восточной стороне неба, в настоящее время находится в области Млечного Пути в созвездии Змеи, а в середине марта перейдет в созвездие Орла и доступна наблюдениям в любительские телескопы, имя блеск около 9-10-й звездной величины», - рассказал Пётр.

C/2021 S3 (PanSTARRS) — короткопериодическая комета, открытая 24 сентября 2021 года телескопом Pan-STARRS 2 в обсерватории Халеакала на Гавайях, США.