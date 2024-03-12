Комету PANSRARRS сфотографировал пскович
Комету C/2021 S3 (PANSRARRS) у звезды Унукелхайя (двойная звезда в созвездии Змеи) сфотографировал астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанова.
«Данная комета видна во второй половине ночи в юго-восточной стороне неба, в настоящее время находится в области Млечного Пути в созвездии Змеи, а в середине марта перейдет в созвездие Орла и доступна наблюдениям в любительские телескопы, имя блеск около 9-10-й звездной величины», - рассказал Пётр.
C/2021 S3 (PanSTARRS) — короткопериодическая комета, открытая 24 сентября 2021 года телескопом Pan-STARRS 2 в обсерватории Халеакала на Гавайях, США.
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