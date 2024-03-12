Следующие длинные выходные ждут россиян в конце апреля

07:24, 12 марта 2024, ПАИ

Следующие длинные выходные ждут россиян в конце апреля. Они продлятся четыре дня — с 28 апреля по 1 мая.

Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни на этот год в середине августа 2023 года. Так, в честь праздника Весны и Труда россиян ждут четыре дня отдыха подряд — с 28 апреля по 1 мая. Обычный субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а с 2 ноября на 30 апреля.

Первое мая — праздник, который сейчас в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру.

Сейчас Первомай — традиционный выходной. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия.

