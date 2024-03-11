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Культура

Выставка фотопортретов известных российских писателей откроется в Пскове

Выставка фотографий «Вещь в себе» Александры Климовой из Санкт-Петербурга откроется в Центральной городской библиотеке Пскова 17 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Выставка фотопортретов известных российских писателей откроется в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба Центральной городской библиотеки Пскова

В экспозиции будет представлено 16 фотопортретов известных российских писателей, 16 историй, рассказанных с помощью снимков и текста. На открытии выставки выступят петербургские поэты: Алексей Ахматов, Александр Питиримов, Ольга Надточий, Александр Курапцев, Екатерина Огарёва, Кира Османова.

Александра Климова – молодой прозаик, лауреат премий «Данко» (Нижний Новгород, 2022) и «Молодой Петербург» (2021), лауреат конкурса миниатюр имени Юрия Куранова в номинации «Кантовская миниатюра».

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