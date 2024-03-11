Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Невельском районе

22:32, 11 марта 2024, ПАИ

Дом загорелся на улице Озёрной в деревне Борки Невельского района, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня на соседние строения. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.