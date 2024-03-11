Новую котельную построили для церквей Сорока Мучеников Севастийских и Варваринской в Печорах

22:58, 11 марта 2024, ПАИ

Строительство новой котельной для церквей Сорока Мучеников Севастийских и Варваринской завершено в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»













Газовая котельная размещена в отдельном здании и построена с учётом всех современных требований. Её мощности хватит, чтобы обеспечивать температурный режим сразу в двух церквях.

Отделочные работы в котельной и установка оборудования продолжатся с наступлением тепла. В церкви также демонтируют старые батареи и продолжат замену всех инженерных сетей. Котельная заработает в конце 2024 года, к моменту завершения реставрации церкви Сорока Мучеников.