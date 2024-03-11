Новую котельную построили для церквей Сорока Мучеников Севастийских и Варваринской в Печорах
Строительство новой котельной для церквей Сорока Мучеников Севастийских и Варваринской завершено в Печорах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»
Газовая котельная размещена в отдельном здании и построена с учётом всех современных требований. Её мощности хватит, чтобы обеспечивать температурный режим сразу в двух церквях.
Отделочные работы в котельной и установка оборудования продолжатся с наступлением тепла. В церкви также демонтируют старые батареи и продолжат замену всех инженерных сетей. Котельная заработает в конце 2024 года, к моменту завершения реставрации церкви Сорока Мучеников.
Новую котельную построили для церквей Сорока Мучеников Севастийских и Варваринской в Печорах
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