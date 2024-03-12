О необычном формате рабочей недели в 1930-е рассказали псковские архивисты

09:00, 12 марта 2024, ПАИ

«Выдайте подательнице сего лампу для меня», - такое послание можно прочитать на листке отрывного календаря за 1931 год. Адресовано послание «сторожихе» районного исполнительного комитета.

Но, как уточнили в Госархиве Псковской области, примечательным является не только то, что из-за дефицита бумаги писать приходилось на чем угодно, в том числе на обратной стороне документов прошлых лет (это в лучшем случае), на газетах. Внимания заслуживает и сам листок календаря.

«Пятый день пятидневки» - это отражение исторических реалий того времени. В 1929-1930 года была принята система организации труда, получившая название «пятидневка». Пять дней следовало работать, а затем один день отдыхать, и снова выходить на пять дней на работу. При этом все рабочие были разделены по группам, каждая из них имела определенный цвет и у каждого цвета был свой выходной в календарной схеме.

Такая система вызвала немало критики – члены семьи попадали в разные группы и их выходные часто не пересекались. Сложнее стало приглашать на собрания, проводить мероприятия. В результате от такой пятидневки отказались с 1 декабря 1931 года.