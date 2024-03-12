60% псковских работодателей поддерживают запрет на разглашение зарплат

08:37, 12 марта 2024, ПАИ

Больше 60% псковских работодателей поддерживают запрет на разглашение зарплат, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Большинство менеджеров по персоналу (63%) поддерживает запрет на разглашение зарплат коллег: «Считаю, что это должно быть тайной». Против — 22%: «Это скрытая дискриминация».

27% работодателей утверждают, что в их организации уже действует официальный запрет на разглашении информации о зарплатах. 24% сообщили, что такое нововведение планируется. 30% HR-специалистов заявляют, что в компаниях, где они работают, не будут устанавливать такие ограничения.