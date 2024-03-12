Вступил в силу запрет на публикацию исследований и прогнозов, связанных с президентскими выборами

09:03, 12 марта 2024, ПАИ

12 марта вступил в силу запрет на публикацию социологических исследований, опросов и прогнозов, связанных с выборами президента России. Запрет действует до завершения голосования 17 марта.

Законодательство запрещает публикацию материалов опросов, прогнозов за пять дней до последнего дня голосования. При этом в СМИ продолжается официальный период агитации, который завершится в 00:00 часов 15 марта. Таким образом, для агитации у кандидатов осталось всего три дня.

Накануне в 23:59 11 марта завершился прием заявлений на дистанционное электронное голосование.

Голосование на выборах президента РФ будет длиться три дня, с 15 по 17 марта. Кандидаты на пост президента: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.