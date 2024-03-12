Организаторам ТОС надо ставить памятники – Юрий Бурлин

09:57, 12 марта 2024, ПАИ

О работе в центральном городском округе № 1, обращениях избирателей, организации ТОС и о том, что больше всего волнует псковичей, – в интервью с депутатом Псковской городской Думы Юрием Бурлиным.

– Не ошибусь, если скажу, что большая часть обращений жителей связана с работой ЖКХ?

– Причём эти вопросы стоят на повестке и в штабе общественной поддержки. Если конкретнее – где-то по работе управляющих компаний, где-то – по дорогам. И они зависят от состояния инженерных сетей, поэтому не все получается решить здесь и сейчас. Всё-таки город – это большой организм, который живёт и развивается. И мы и он постоянно в движении.

Свет в окне

– Любопытно, какие конкретные проблемы озвучивают псковичи в штабе общественной поддержки?

– Например, на прошлой неделе пришли жители дома № 14 на улице Пушкина. Там сделана красивая подсветка на пешеходной части, проведено благоустройство. А жители испытывают дискомфорт от того, что свет постоянно направлен в их окна. Поэтому будем обсуждать с управлением городского хозяйства, как выйти из этой ситуации.

И конечно, люди обращаются по поводу ремонта дворов. Понятно, что на город выделены небольшие лимиты по программе ФКГС. Но есть предложение, и оно озвучено главе города, чтобы в сложных дворах сделать хотя бы небольшой ремонт: где-то подсыпку, где-то ремонт асфальтового покрытия. Понятно, на капитальный ремонт требуются большие деньги, но текущий надо делать. Сейчас ещё не настал сезон дорожных работ, но формируем перечень задач и распределяем по пулам.

Надежда на победу

– Среди 15 городских округов ваш, центральный, в лидерах по формированию ТОС. Какие проекты считаете наиболее удачными?

– У нас организовано восемь ТОС, из них четыре получили поддержку, в округ мы привлекли 1,5 млн рублей.

Благодаря этому в одном из дворов установили детскую площадку, во втором – видеонаблюдение, в третьем благоустроили газон, установили контейнерную площадку и заменили окна в подъезде на пластиковые, в четвёртом установили шлагбаум и сделали ремонт в подъездах.

В этом году подали заявки на областной конкурс от четырёх ТОС на Калинина, 11, Октябрьском, 30, Некрасова, 52, Ленина, 1. Причём два ТОС из этого перечня новые и участвуют в конкурсе впервые. И мы очень надеемся на победу.

Приятно, конечно, работать с активными людьми, и таких всё больше. Знаете, им памятники надо ставить – огромную работу они проводят, надо же ножками оттоптать, обойти каждую квартиру, проговорить, а часто в ответ: нам это не надо. А ведь необходимо 50-процентное согласие жильцов. Со своей стороны максимально поддерживаю инициаторов, это мой долг, тем более у меня есть помощники. Поэтому призываю всех не бояться и идти вперёд.

Все в центр!

– Территории вашего округа участвуют в онлайн-голосовании по программе ФКГС?

– Обязательно! Это же центр города – главное место притяжения псковичей. И у нас в голосовании представлены три детские площадки. Одна – около Дома спорта «Барс», ещё одна – возле многострадального памятника солдату Первой мировой войны, там где котик-скалодром. И третья – в Ботаническом саду, ближе к площади Победы, как раз на спуске.

– Осталось несколько дней до выборов президента. Какой вид голосования предпочитаете? Если ДЭГ, то участвовали в тренировке?

– Конечно! К тому же я уже второй раз буду использовать этот вид голосования. Мне нравится сайт «Госуслуги», к тому же там есть «Госуслуги. Дом» – приложение для собственников жилья в многоквартирных домах, где можно голосовать по общедомовым вопросам – очень удобно.

И вообще современные средства коммуникации значительно облегчают нашу жизнь – людям не надо обивать пороги и тратить время, они обращаются ко мне в чатах, прикладывают фотографии и я направляю запросы по инстанциям. Например, обсуждали на встрече вопрос с жителями дома на улице Советской, 71/31 о работе канализации, которая заливает подвалы. Дом хороший, жители активные, переписка последующая в чате – тоже. Оказалось, присоединились жители соседних домов, там схожая проблема, но знали о ней два-три специалиста. Теперь же решаем проблему комплексно. Так что дорогу мы с одной стороны, расширили, с другой – упростили. Так что – решаем вместе.