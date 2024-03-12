До +7 градусов прогнозируют в Псковской области 13 марта

10:49, 12 марта 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 13 марта. Ночью преимущественно прогнозируется погода без осадков, днём местами небольшие осадки в виде дождя. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -1 до -6 градусов, днём – от +2 до +7.

Атмосферное давление будет выше нормы.