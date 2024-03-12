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Культура

Более восьми тысяч человек посетило Псковский музей в минувшие праздники

В минувшие праздничные выходные, которые были приурочены к Международному женскому дню, объекты Псковского музея-заповедника посетило более 8000 человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото Псковского музея

На протяжение трех дней для гостей проводили экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы, часть из которых была разработана специально к 8 Марта.

Традиционно Псковский музей принял множество гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, жители которых являются завсегдатаями музейных событий. Однако отличительной особенностью весенних праздников стало то, что значительную часть гостей, приехавших в Псковский музей, составили туристы из дальних регионов и даже стран, которые специально прибыли в Псков, чтобы посетить музейные объекты.

Псковский кремль принимал гостей из Владивостока, Омска, Сургута, Нижнего Новгорода, Смоленска, Брянска, Костромы, Пензы, Перми и других городов России. По совету друзей, как рассказали сами гости, приехала группа туристов из Еревана (Армения).

Экспозиции главного здания Псковского музея-заповедника посетили гости из Арзамаса, Петрозаводска, Киришей, Златоуста, Минска, Зеленограда и Волгограда. На экскурсиях во Дворе Постникова побывали гости из Екатеринбурга, Смоленска, Петрозаводска, Великого Новгорода, а также несколько человек из Эстонии и Казахстана.

Большинство посетителей на вопрос о том, почему выбрали именно Псков, отвечали, что слышали о городе и объектах Псковского музея от друзей и знакомых, а также часто встречали информацию в интернете, в частности в социальных сетях музея.

Большой популярностью среди гостей пользовались филиалы Псковского музея-заповедника. В частности, в Музее истории города Печоры побывало более 230 человек, многие из которых приехали из Эстонии. География туристов-россиян также крайне обширна. Музей посетили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Волхова, Екатеринбурга, Сестрорецка, а также группа туристов из Краснодарского края.

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