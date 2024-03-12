В Пскове продолжаются поиски 49-летнего мужчины

11:07, 12 марта 2024, ПАИ

В Пскове продолжаются поиски 49-летнего Дмитрия Абрамова, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавший жил в доме в переулке Путейца в Пскове. 2 сентября 2023 года он без вести пропал на территории города. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы русые. На правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», имеются также шрамы от ожогов на обеих руках.

Был одет в черную куртку, синие джинсы, ботинки или кроссовки темного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.