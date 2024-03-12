На концерт органно-вокальной музыки приглашают псковичей

12:11, 12 марта 2024, ПАИ

Концерт органно-вокальной музыки из цикла «Stabat Mater и музыка Великого поста» (10+) пройдёт в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви 17 марта в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В концерте примут участие лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Виталия Котова (орган), лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов Ольга Куприяновская (меццо-сопрано).

В концерте «Stabat Mater и музыка Великого поста» прозвучат музыкальные произведения XVIII века германского композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, а также великопостная кантата Stabat Mater итальянского композитора, скрипача и органиста XVIII века Джованни Баттиста Перголези в транскрипции для органа и вокального дуэта.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно сделать перед началом. Храм открывается за 45 минут. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта.