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На концерт органно-вокальной музыки приглашают псковичей

Концерт органно-вокальной музыки из цикла «Stabat Mater и музыка Великого поста» (10+) пройдёт в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви 17 марта в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На концерт органно-вокальной музыки приглашают псковичей. Фото: организаторы

В концерте примут участие лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Виталия Котова (орган), лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов Ольга Куприяновская (меццо-сопрано).

В концерте «Stabat Mater и музыка Великого поста» прозвучат музыкальные произведения XVIII века германского композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, а также великопостная кантата Stabat Mater итальянского композитора, скрипача и органиста XVIII века Джованни Баттиста Перголези в транскрипции для органа и вокального дуэта.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно сделать перед началом. Храм открывается за 45 минут. Продолжительность концерта – 60 минут без антракта.

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