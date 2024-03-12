Бесплатные занятия теннисом на колясках появились в Псковской области

11:47, 12 марта 2024, ПАИ

Бесплатные занятия теннисом для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата появились в Псковской области, в спорткомплексе «Писковичи». Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на слова президента Федерации тенниса Псковской области Олега Киселёва.

У инвалидов с проблемами опорно-длительного аппарата не так много возможностей заниматься спортом, заметил Олег Киселёв. «В 2022 году я был на конференции Федерации тенниса России и познакомился с людьми из некоммерческой организации, которая оказывает помощь детям с тяжёлыми редкими заболеваниями и органическим поражением центральной нервной системы, «Второе дыхание». В прошлом году снова встретились, и они рассказали, что проводят турниры для колясочников-любителей. Договорились, что помогут и нам. Быстро всё организовали, и теперь по субботам проходят занятия», – сказал он.

Президент спортивной федерации отметил, что АНО «Второе дыхание» оплачивает работу тренеров, аренду кортов и предоставляет коляски, а сама программа рассчитана на людей до 35 лет. Сейчас со спортсменами работают два тренера. «Если число желающих заниматься будет расти, то мы готовы ещё тренеров подключать и больше времени выделять для занятий. Сейчас они проходят один раз в неделю», – подчеркнул Олег Киселёв.

Сейчас в секции занимаются спортсмены от четырёх до 60 лет. У нового направления в планах – проведение турнира осенью 2024 года.

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