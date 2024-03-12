Основатель туроператора стала гостьей пятого выпуска передачи «Кофемолка»

11:50, 12 марта 2024, ПАИ

Пятый выпуск передачи «Кофемолка» вышел на сайте Псковского агентства информации. Ведущие программы – директор центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров. Они приглашают своих гостей на чашку кофе в кафе «Кофе с Кикоиным».

Тема для обсуждения зависит от того, какой кофе выберет собеседник. Среди тем представлены: время, деньги, кадры, семья и бизнес-идея. Каждая тема включает в себя несколько вопросов, а какая из них попадётся гостю – решает знаменитая кофемолка.

На этот раз гостьей программы стала основатель туроператора «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева. Она выбрала американо, поэтому темой для обсуждения стала семья. В программе об этом поговорят впервые.

В выпуске обсудили, сложно ли строить семейный бизнес, есть ли у него преимущества, а также каким образом в таких компаниях решаются спорные вопросы.

Четвёртый выпуск программы можно посмотреть здесь.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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