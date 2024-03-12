В Пскове покажут резные иконы от местного архитектора

12:38, 12 марта 2024, ПАИ

Выставка «Резная икона архитектора-реставратора Сергея Михайлова» откроется в Пскове 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Экспозиция будет состоять из 20 проектов реставрации древних храмов города, 40 деревянных резных икон-миниатюр, картин - копий фресок Снетогорского монастыря, резных скульптур-миниатюр.

Сергей Михайлов – архитектор-реставратор, член Союза архитекторов России, автор научных публикаций, обладатель звания «Народный мастер», участник международных и всероссийских фестивалей и выставок. Работает в технике книжной графики, офорта, маховой резьбы по дереву.

Открытие выставки пройдёт 17 марта в 13:00 на улице Георгиевской, 4. Вход свободный. Выставка будет работать до 10 апреля.