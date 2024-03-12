Открытый микрофон для молодых поэтов пройдёт в Пскове 17 марта

13:40, 12 марта 2024, ПАИ

Молодых поэтов и авторов-исполнителей приглашают принять участие в литературно-музыкальном чаепитии, которое состоится в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина 17 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Свободный микрофон, дружеское общение, возможность представить свои стихи и песни. Мы не обсуждаем произведения молодых авторов – мы их слушаем», – отметили организаторы.

Зрителем мероприятия может стать любой желающий. Начало мероприятия в 15:00.