Действующая чемпионка Пскова представляет область на чемпионате СЗФО по шахматам

12:07, 12 марта 2024, ПАИ

Действующая чемпионка Пскова по классическим шахматам Эвелина Галаханова представляет Псковскую область на чемпионате Северо-Западного федерального округа среди женщин, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

Соревнования проходят по швейцарской системе в девять туров.

Эвелина Галаханова имеет 3,5 очка в пяти турах и сегодня встречается с международным мастером 39-летней Марией Комягиной, текущий рейтинг ФИДЕ которой составляет 2 189 пунктов.

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