Гала-концерт «Университета звёзд» пройдёт 14 марта в ПсковГУ

12:23, 12 марта 2024, ПАИ

Гала-концерт проекта «Университет звёзд» состоится 14 марта в 18:00 в актовом зале главного корпуса ПсковГУ (площадь Ленина, 2). Свои номера на сцене представят участники, отобранные по итогу трёх конкурсных дней, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Гости смогут увидеть лучшие выступления танцевального, театрального, вокального и инструментального направлений, а также видео, институтские программы и арт.

Зрителям, не являющимся студентами и сотрудниками вуза, необходимо заранее зарегистрироваться.

Напомним, лауреаты и призёры фестиваля смогут принять участие в областном гала-концерте «Псковская студенческая весна», по итогам которого формируется региональная делегация для участия во Всероссийской студенческой весне – 2024.