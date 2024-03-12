Публикуем программу Дня православной книги в ПсковГУ
День православной книги отметят в Псковском государственном университете 14 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
С 9:00 до 10:00 в главном корпусе ПсковГУ (площадь Ленина, 2) будет проходить открытие выставки «Православная книга и возрождение духовной культуры». Гости смогут познакомиться с православной литературой и взять в подарок понравившуюся книгу.
С 12:00 до 13:00 в корпусе ПсковГУ на улице Леона Поземского, 6 презентуют новые православные издания.
С 13:00 до 14:00 для преподавателей и студентов ПсковГУ состоится духовная беседа со священником Псковской епархии.
С 14:15 до 15:45 в аудитории № 310 на улице Леона Поземского, 6 будет проходить лекция на тему «Православная краеведческая литература». Спикер – заведующий отделом краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Елена Киселёва.
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