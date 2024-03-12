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Культура

Меньше недели осталось у псковичей, чтобы посетить выставку «Тёплые узоры сето»

Меньше недели осталось у псковичей, чтобы посетить выставку «Тёплые узоры сето» в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее.

Фото Изборского музея

До 17 марта можно познакомиться с одной из самых замечательных старинных традиций коренного малочисленного народа сето – вязанием узорчатых варежек: kinda.

Каждый рисунок на варежках имеет свое особое символическое значение. Например, красные ромбики, означающие ягоды рябины, символизируют оберег жилища. Существует узор «рублики», означающий царские рубли; считалось, что этот узор приносит людям богатство. Подобными символами украшены не только варежки, но и другие элементы сетоского национального костюма.


На выставке «Тёплые узоры сето» представлены варежки второй половины ХХ века из коллекции музея-заповедника «Изборск», из частной коллекции Татьяны Огаревой, а также другие вязаные изделия – чулки, тапочки, платки.

Выставка «Тёплые узоры сето» будет работать до воскресенья, 17 марта, в музее-усадьбе в деревне Сигово с 10:00 до 17:00.

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