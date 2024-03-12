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Благодарности от Михаила Ведерникова получили тренеры из Куньинского района

Благодарности от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова получили тренеры из Куньинского района, пишет газета «Пламя».

Благодарности от Михаила Ведерникова получили тренеры из Куньинского района. Фото здесь и далее: газета «Пламя»

Вручение прошло во время очередной сессии Собрания депутатов в администрации муниципалитета. Глава Куньинского района Олег Лебедев вручил благодарность директору Центра внешкольной работы Куньинского района, тренеру Сергею Арсеньеву за высокий профессионализм при подготовке и проведении спортивных мероприятий и учителю Куньинской школы, футбольному тренеру Вячеславу Гринёву за высокие достижения в области физической культуры и спорта.

Кроме того, благодарность вручили редакции газеты «Пламя» за оказание помощи в проведении спортивных мероприятий.

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