Благодарности от Михаила Ведерникова получили тренеры из Куньинского района

15:16, 12 марта 2024, ПАИ

Благодарности от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова получили тренеры из Куньинского района, пишет газета «Пламя».

Вручение прошло во время очередной сессии Собрания депутатов в администрации муниципалитета. Глава Куньинского района Олег Лебедев вручил благодарность директору Центра внешкольной работы Куньинского района, тренеру Сергею Арсеньеву за высокий профессионализм при подготовке и проведении спортивных мероприятий и учителю Куньинской школы, футбольному тренеру Вячеславу Гринёву за высокие достижения в области физической культуры и спорта.

Кроме того, благодарность вручили редакции газеты «Пламя» за оказание помощи в проведении спортивных мероприятий.