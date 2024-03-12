Москвич остался без денег после похода в клуб в Великих Луках

15:52, 12 марта 2024, ПАИ

Москвич остался без денег после похода в клуб в Великих Луках, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

43-летний житель Москвы в конце января пошёл в клуб в Великих Луках, где распивал алкогольные напитки в компании незнакомых людей. Утром он открыл мобильное приложение банка и увидел, что с его счёта пропали деньги – кто-то оплачивал покупки в разных магазинах. Мужчина сразу заблокировал свою карту и обратился в полицию. Сумма причинённого ущерба составила 27 200 рублей.

В ходе расследования удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний великолучанин, который дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.