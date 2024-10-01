Пять лет колонии получил участник преступной группы за попытку сбыта более 66 кг наркотиков в Псковской области

11:55, 01 октября 2024, ПАИ

Участник организованной преступной группы получил пять лет колонии за попытку сбыта 66,6 килограмма наркотиков в Псковской области. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В июне 2024 года мужчина через интернет получил информацию о месте нахождения оптовой партии наркотиков.

Забрав запрещенное вещество, он расфасовал его в 70 свертков. Часть из их он разместил на территории объектов железнодорожного транспорта в Пскове.

Псковский городской суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «г» части 4 статьи 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Расследование уголовного дела в отношении других участников организованной группы продолжается.