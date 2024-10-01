Здание шиномонтажа загорелось в Пскове
Возгорание в здании шиномонтажа произошло на улице Леона Поземского в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на склад автомобильных шин грузового транспорта.
На месте работают пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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