Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Здание шиномонтажа загорелось в Пскове

Возгорание в здании шиномонтажа произошло на улице Леона Поземского в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Здание шиномонтажа загорелось в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Здание шиномонтажа загорелось в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Здание шиномонтажа загорелось в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Здание шиномонтажа загорелось в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Здание шиномонтажа загорелось в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Здание шиномонтажа загорелось в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Здание шиномонтажа загорелось в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Здание шиномонтажа загорелось в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на склад автомобильных шин грузового транспорта.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 октября 2024

Пять лет колонии получил участник преступной группы за попытку сбыта более 66 кг наркотиков в Псковской области
01 октября 2024

Здание шиномонтажа загорелось в Пскове
01 октября 2024

Три года колонии получил житель Новосокольнического района за продажу марихуаны
01 октября 2024

Замученного людьми хаски спасают в Псковской области
01 октября 2024

12,5 года колонии получил уроженец Молдавии за контрабанду более 50 килограммов наркотиков через госграницу в Псковской области
30 сентября 2024

Уголовное дело возбудили в Пскове из-за нарушения прав жильцов
30 сентября 2024

Пьяный мотоциклист угодил под колёса автомобиля в Острове
30 сентября 2024

Двух иностранцев-закладчиков задержали транспортные полицейские в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...