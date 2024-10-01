Здание шиномонтажа загорелось в Пскове

11:54, 01 октября 2024, ПАИ

Возгорание в здании шиномонтажа произошло на улице Леона Поземского в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на склад автомобильных шин грузового транспорта.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.