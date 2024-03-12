Подведены итоги пятого этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам

16:31, 12 марта 2024, ПАИ

Подведены итоги открытых соревнований по лыжным гонкам, посвящённых памяти многократной чемпионки Псковщины Галины Поповой, которые идут в зачёт пятого этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Стругокрасненском районе 9 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

В соревнованиях приняли участие более 120 лыжников из Пскова, Печор, Струг Красных, Гдова, Себежа, Острова, Владимирского Лагеря, Дедовичей, Санкт-Петербурга, Невеля и Великих Лук.

Лыжники Стругокрасненского района смогли завоевать 17 наград, среди которых семь золотых, пять серебряных и пять бронзовых. Также по десять наград завоевали псковичи и печеряне. На счету лыжников псковских спортшкол пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Печеряне взяли четыре золота, два серебра и четыре бронзы.

Также победителями и призёрами соревнований стали лыжники из Санкт-Петербурга, Гдовского, Невельского, Себежского, Великолукского и Островского районов.

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