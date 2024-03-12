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Пскович стал призёром всероссийских соревнований по карате

Каратист псковского клуба «Будокан Атэми» Исфандияр Нуритдинов стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по карате WKF «Тверской вызов», которые прошли в Твери 9 и 10 марта. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

Пскович стал призёром всероссийских соревнований по карате. Фото предоставил Антон Потебня

В соревнованиях приняли участие более 600 каратистов из 26 регионов России.

Исфандияру Нуритдинову удалось стать третьим в категории «ката» среди мужчин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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