Пскович стал призёром всероссийских соревнований по карате

17:04, 12 марта 2024, ПАИ

Каратист псковского клуба «Будокан Атэми» Исфандияр Нуритдинов стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по карате WKF «Тверской вызов», которые прошли в Твери 9 и 10 марта. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

В соревнованиях приняли участие более 600 каратистов из 26 регионов России.

Исфандияру Нуритдинову удалось стать третьим в категории «ката» среди мужчин.

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