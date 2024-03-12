Пскович стал призёром всероссийских соревнований по карате
Каратист псковского клуба «Будокан Атэми» Исфандияр Нуритдинов стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по карате WKF «Тверской вызов», которые прошли в Твери 9 и 10 марта. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.
В соревнованиях приняли участие более 600 каратистов из 26 регионов России.
Исфандияру Нуритдинову удалось стать третьим в категории «ката» среди мужчин.
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