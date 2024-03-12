Псковичи станут инспекторами соревнований по футболу среди профессиональных клубов

17:36, 12 марта 2024, ПАИ

Псковские арбитры Герман Кравченко и Василий Тихонов вошли в список инспекторов соревнований по футболу среди профессиональных клубов сезона 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Герман Кравченко и Василий Тихонов приняли участие в сборах инспекторов первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б». Мероприятие проходило в Москве с конца февраля до начала марта.

Инспектор матча оценивает работу судейской бригады на матчах и контролирует соблюдение положений регламента соревнований.

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