Сергей Грахов намерен омолодить отрасль ЖКХ в Псковской области

17:32, 12 марта 2024, ПАИ

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов намерен омолодить отрасль ЖКХ в Псковской области. Об этом он заявил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Требуется 300-500 человек. Это также связано с сезонностью. Работаем и над тем, чтобы предприятия отправляли сотрудников на курсы повышения квалификации. Тогда человек начинает душой болеть за предприятие, рационализировать новые идеи. А пока молодёжи очень мало. Мышление еще не переформатировалось, что рабочие профессии – это не зазорно, а, наоборот, престижно. В этом вопросе есть к чему стремиться», – уверен Сергей Грахов.

По его словам, средний возраст сотрудников отрасли – 50-55 лет. «Хотелось бы омолодить эту отрасль. Думаю, через несколько лет так и произойдёт», – заключил Сергей Грахов.