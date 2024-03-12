Студенты ПИШ Союзного государства ПсковГУ проходят обучение в Белоруссии
Студенты ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ в рамках академической мобильности отправились в Белорусский национальный технический университет для приобретения теоретических знаний и практических навыков по дисциплине «Аддитивные технологии». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
В течение недели для учащихся вуза запланированы лекции, лабораторные и практические занятия, а также посещение индустриального партнёра «Рухсервомотор».
Занятия проведут профессор Олег Девойно, заведующий кафедрой «Технологические машины и оборудование» Ольга Яцкевич, научные сотрудники отраслевой научно-исследовательской лаборатории лазерных и плазменных технологий Эдуард Ванюк, Дмитрий Шпакевич, Андрей Поляков.
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