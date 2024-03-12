Ярмарка трудоустройства пройдёт в Псковской области

18:28, 12 марта 2024, ПАИ

Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится во всех субъектах страны 12 апреля. В Псковской области ярмарка пройдёт во всех муниципальных образованиях, время начала – 10:00, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

На ярмарке будут представлены вакансии, а также все возможности современной службы занятности. Соискатели смогут узнать, как повысить свои профессиональные компетенции и пройти переобучение востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. Для молодёжи это станет уникальной возможностью познакомиться с передовыми предприятиями, найти место для стажировки или прохождения практики, узнать о мерах поддержки молодого поколения на территории Псковской области.

Напомним, в прошлом году ярмарка проходила 14 апреля. В ней приняло участие 40 организаций, в том числе 13 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что 21 марта в Пскове пройдёт ярмарка трудоустройства для инвалидов.

Отмечалось также, что в Псковской области уделят особое внимание трудоустройству ветеранов СВО и подростков.