Пскович с сожительницей ограбили чужой гараж, разбив кирпичную стену кувалдой

19:26, 12 марта 2024, ПАИ

Двое псковичей ограбили чужой гараж, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый и его сожительница на территории гаражного кооператива собирали металл, чтобы потом сдать его в скупку. В какой-то момент они решили ограбить один из гаражей. Подойдя к двери гаража, мужчина попросил сожительницу постоять «на шухере», пока он будет выносить имущество. После обвиняемый обошёл гараж с задней стороны, кувалдой разбил кирпичную стену, проник в помещение и вынес имеющееся там имущество. Деньги от продажи краденого он потратил на собственные нужды.

Размер причинённого ущерба составил 100 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.