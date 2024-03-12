Пскович с сожительницей ограбили чужой гараж, разбив кирпичную стену кувалдой
Двое псковичей ограбили чужой гараж, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.
Установлено, что обвиняемый и его сожительница на территории гаражного кооператива собирали металл, чтобы потом сдать его в скупку. В какой-то момент они решили ограбить один из гаражей. Подойдя к двери гаража, мужчина попросил сожительницу постоять «на шухере», пока он будет выносить имущество. После обвиняемый обошёл гараж с задней стороны, кувалдой разбил кирпичную стену, проник в помещение и вынес имеющееся там имущество. Деньги от продажи краденого он потратил на собственные нужды.
Размер причинённого ущерба составил 100 000 рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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