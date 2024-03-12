Псковичка поздравила подругу с предстоящим замужеством на деньги с чужой банковской карты
Псковичка предстанет перед судом за кражу денег с чужого банковского счёта, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.
Установлено, что 19 января 48-летняя женщина нашла на улице чужую банковскую карту и подобрала её. После она отправилась в гости к своей хорошей знакомой, которая сообщила, что выходит замуж. Обвиняемая решила сделать подруге подарок и пошла в магазин, где купила с чужой карты конфеты, сок и сигареты на сумму 700 рублей, а также сувенирную тарелку стоимостью 160 рублей.
Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.
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