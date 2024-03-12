Псковичка поздравила подругу с предстоящим замужеством на деньги с чужой банковской карты

21:21, 12 марта 2024, ПАИ

Псковичка предстанет перед судом за кражу денег с чужого банковского счёта, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что 19 января 48-летняя женщина нашла на улице чужую банковскую карту и подобрала её. После она отправилась в гости к своей хорошей знакомой, которая сообщила, что выходит замуж. Обвиняемая решила сделать подруге подарок и пошла в магазин, где купила с чужой карты конфеты, сок и сигареты на сумму 700 рублей, а также сувенирную тарелку стоимостью 160 рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.