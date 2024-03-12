Более трёх тысяч псковских медиков получают специальную социальную выплату

21:38, 12 марта 2024, ПАИ

С начала 2024 года отделение Социального фонда России по Псковской области назначило специальную социальную выплату 3 143 медработникам на общую сумму 23,6 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

«Выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Следует отметить, что данная выплата относится к категории социальных, не входит в расчёт среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам», – рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Напомним, новая мера поддержки установлена правительством с января прошлого года. На данный момент в Псковской области под её реализацию подпадают 28 медицинских организаций.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил с 1 марта 2024 года повысить размер зарплат медиков в малых городах и сёлах дополнительными выплатами.