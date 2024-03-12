Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

Более трёх тысяч псковских медиков получают специальную социальную выплату

С начала 2024 года отделение Социального фонда России по Псковской области назначило специальную социальную выплату 3 143 медработникам на общую сумму 23,6 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Более трёх тысяч псковских медиков получают специальную социальную выплату. Фото: ПАИ

«Выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Следует отметить, что данная выплата относится к категории социальных, не входит в расчёт среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам», – рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Напомним, новая мера поддержки установлена правительством с января прошлого года. На данный момент в Псковской области под её реализацию подпадают 28 медицинских организаций.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил с 1 марта 2024 года повысить размер зарплат медиков в малых городах и сёлах дополнительными выплатами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 марта 2024

Более трёх тысяч псковских медиков получают специальную социальную выплату
11 марта 2024

Марина Гаращенко доложила Михаилу Ведерникову о подготовке медкадров для Псковской области
29 февраля 2024

Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года
29 февраля 2024

Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года
27 февраля 2024

Возможности использования регионального материнского капитала расширили в Псковской области
15 февраля 2024

Дополнительные меры снижения смертности от внешних причин разработают в Псковской области
13 февраля 2024

О школе для пациентов с сахарным диабетом спросили депутата Игоря Дитриха в штабе общественной поддержки
05 февраля 2024

Более 170 млн рублей направили на соцподдержку жителей Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...