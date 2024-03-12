Житель Островского района фиктивно зарегистрировал иностранца

23:14, 12 марта 2024, ПАИ

Житель Островского района фиктивно зарегистрировал иностранца, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в феврале 2024 года в одной из деревень Островского района неработающий 19-летний местный житель фиктивно зарегистрировал гражданина Таджикистана без его фактического пребывания по месту регистрации.

Обстоятельства произошедшего выясняются.