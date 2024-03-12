Житель Островского района фиктивно зарегистрировал иностранца
Житель Островского района фиктивно зарегистрировал иностранца, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Установлено, что в феврале 2024 года в одной из деревень Островского района неработающий 19-летний местный житель фиктивно зарегистрировал гражданина Таджикистана без его фактического пребывания по месту регистрации.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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