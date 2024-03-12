Пьяного водителя-рецидивиста задержали на улице Инженерной в Пскове
Пьяного водителя-рецидивиста поймали в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Установлено, что ночью 11 марта на улице Инженерной в Пскове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Audi. Машиной управлял 30-летний пскович, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранее уже судимый за вождение в нетрезвом виде.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ, водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
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