Пьяного водителя-рецидивиста задержали на улице Инженерной в Пскове

23:46, 12 марта 2024, ПАИ

Пьяного водителя-рецидивиста поймали в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что ночью 11 марта на улице Инженерной в Пскове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Audi. Машиной управлял 30-летний пскович, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранее уже судимый за вождение в нетрезвом виде.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ, водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.