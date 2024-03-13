Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около 160 объектов ЖКХ планируют модернизировать в Псковской области

Около 160 объектов жилищно-коммунального хозяйства планируют модернизировать в Псковской области, сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Около 160 объектов ЖКХ планируют модернизировать в Псковской области. На фото: Сергей Грахов. Фото: ПАИ

«Необходимо восстановить порядка 160 объектов по региону. К ним относятся очистные канализации, коммунальные сети, водозаборные сооружения, частично котельные и другие объекты. Это необходимо для того, чтобы убрать основные болевые точки в регионе», – подчеркнул Сергей Грахов.

«План у нас уже имеется, он свёрстан, и сейчас будем разрабатывать проекты. К следующему году, думаю, будем готовы», – заверил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 марта 2024

Более 20 километров дорог к медучреждениям обновят в Псковской области в этом году
13 марта 2024

Александр Голышев – о форуме «Русский Запад»: Книжная культура – часть духовной жизни россиян
13 марта 2024

На полигоне под Псковом идут учения – Михаил Ведерников
13 марта 2024

Сторонники государственного курса в Пскове выступили за единство народа
13 марта 2024

78 200 заявлений подали жители Псковской области на участие в выборах президента с помощью ДЭГ
13 марта 2024

О наполнении новой спортивной площадки в Пскове рассказал Борис Елкин
13 марта 2024

Приглашать зятя в гости принято в этот день
12 марта 2024

О псковских достопримечательностях и жизни Юрия Гагарина узнали учащиеся СИЗО-1 в Пскове на «Разговорах о важном»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...