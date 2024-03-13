Около 160 объектов ЖКХ планируют модернизировать в Псковской области

10:47, 13 марта 2024, ПАИ

Около 160 объектов жилищно-коммунального хозяйства планируют модернизировать в Псковской области, сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Необходимо восстановить порядка 160 объектов по региону. К ним относятся очистные канализации, коммунальные сети, водозаборные сооружения, частично котельные и другие объекты. Это необходимо для того, чтобы убрать основные болевые точки в регионе», – подчеркнул Сергей Грахов.

«План у нас уже имеется, он свёрстан, и сейчас будем разрабатывать проекты. К следующему году, думаю, будем готовы», – заверил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ.