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Общество

До 800 тысяч рублей утильсбора за импортные автомобили потребовали с россиян

От 300 до 840 тысяч рублей утилизированного сбора за машины, ввезённые по параллельному импорту, потребовали с автовладельцев в России, сообщают «Известия».

С проблемой столкнулись пять-семь тысяч автовладельцев, которые заказывали автомобили через посредников, оформляющих машины при ввозе в Россию по льготному тарифу (на самые ходовые модели льготные тарифы составляют 3,4 тысячи и 5,2 тысячи рублей). Однако Федеральная таможенная служба рассчитала их по коммерческим ставкам, как для машин, ввозимых дилерами (полные тарифы составляют от 300 тысяч рублей до 1,3 млн рублей).

Надзорные органы зачастую предъявляют требования о доплате владельцу, покупающему автомобиль у перекупщика, пояснили эксперты. В случае неуплаты автомобиль могут взыскать.

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