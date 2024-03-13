Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:47, 13 марта 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В помещении комплектной трансформаторной подстанции в одноэтажном здании на улице Новаторов в Пскове огонь повредил секцию распределительного устройства и одно из помещений. Здание спасли.

Огонь повредил хозяйственную постройку в деревне Песчанка Пустошкинского района. Там же повреждена кровля.

Кроме того, в Псковском районе потушили ландшафтный пожар.