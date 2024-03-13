Псковичам рассказали, как есть блины и не поправляться
В региональном комитете по здравоохранению псковичам рассказали, как есть блины и не поправляться.
Есть шесть правил, уточнили в комитете. Нужно соблюдать меру, есть блины на завтрак, а не на ужин. Лучше готовить блины самостоятельно и из полезных ингредиентов.
Стоит использовать как можно меньше сахара. Нужно больше двигаться – количество потребляемой энергии должно быть равно или меньше количества затрачиваемой. Следует также пить достаточное количество воды.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 марта 2024
Александр Голышев – о форуме «Русский Запад»: Книжная культура – часть духовной жизни россиян
13 марта 2024
78 200 заявлений подали жители Псковской области на участие в выборах президента с помощью ДЭГ