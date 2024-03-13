Псковичам рассказали, как есть блины и не поправляться

09:32, 13 марта 2024, ПАИ

В региональном комитете по здравоохранению псковичам рассказали, как есть блины и не поправляться.

Есть шесть правил, уточнили в комитете. Нужно соблюдать меру, есть блины на завтрак, а не на ужин. Лучше готовить блины самостоятельно и из полезных ингредиентов.

Стоит использовать как можно меньше сахара. Нужно больше двигаться – количество потребляемой энергии должно быть равно или меньше количества затрачиваемой. Следует также пить достаточное количество воды.