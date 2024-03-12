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Экономика

Путин выступил за проработку вопроса прогрессивного налога

Президент Владимир Путин считает необходимым проработать вопрос о введении прогрессивного налогообложения в России. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать», – сказал Путин.

Планируется «снизить налоговое бремя» для многодетных семей и некоторых других категорий. По мнению президента, россияне нормально воспримут переход к системе прогрессивного налогообложения и даже ярые сторонники плоской шкалы с этим согласны. В свою очередь, бизнесмены просят, чтобы власти определились с системой налогообложения, сделав ее стабильной, «вот это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса».

Прогрессивная шкала НДФЛ действовала в России в 1992–2001 годах. Минимальная ставка составляла 12%, максимальная – 35%.

Затем была введена плоская шкала по НДФЛ с общей ставкой 13%, она действовала 20 лет. В 2021 году по предложению Путина в НДФЛ появился элемент прогрессии. Так, для россиян с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась на прежнем уровне – 13%, а доходы сверх него облагаются по ставке 15%.

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