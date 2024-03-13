На полигоне под Псковом идут учения – Михаил Ведерников

10:31, 13 марта 2024, ПАИ

На полигоне под Псковом идут учения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Поступает много вопросов от жителей Пскова, что за грохот слышен сегодня в городе. Отвечаю. Сегодня на полигоне под Псковом проходят плановые учения, в том числе с использованием РПГ. Поводов для беспокойства нет. Всё в порядке и под контролем», – заверил Ведерников.