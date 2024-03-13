На полигоне под Псковом идут учения – Михаил Ведерников
На полигоне под Псковом идут учения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Поступает много вопросов от жителей Пскова, что за грохот слышен сегодня в городе. Отвечаю. Сегодня на полигоне под Псковом проходят плановые учения, в том числе с использованием РПГ. Поводов для беспокойства нет. Всё в порядке и под контролем», – заверил Ведерников.
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