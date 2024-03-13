Псковские футболисты стали призёрами турнира в Санкт-Петербурге

11:21, 13 марта 2024, ПАИ

Воспитанники ФК «Псков» 2011 года рождения стали серебряными призёрами турнира по футболу RedStar League. Состязания прошли в Санкт-Петербурге с 2 декабря по 10 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФК «Псков».

Юные псковичи под руководством Андрея Чванова и Ильи Ягодкина в полуфинальной встрече турнира обыграли петербургский клуб «Энерджи» – 2:1. В финале псковичи уступили спортшколе «Кронштадт» из Санкт-Петербурга – 1:3.

В индивидуальной номинации лучшим защитником турнира признали игрока ФК «Псков» Александра Кучмука. Лучшим игроком псковской команды стал Егор Чванов.

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