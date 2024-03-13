В Пскове поймали карманника

11:38, 13 марта 2024, ПАИ

Пскович украл у женщины в автобусе кошелёк, в котором находилось 90 тысяч рублей, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Следствие установило, что в декабре 2023 года утром женщина села в автобус, чтобы добраться до работы. С собой у неё была сумка, в которой лежали деньги. Доехав до нужной остановки, женщина вышла из автобуса и пошла на работу. Вечером, возвращаясь домой, она хотела оплатить проезд в автобусе, но заметила, что деньги у неё украли ещё утром.

Подозреваемого в краже нашли по видеокамерам, которые установлены в автобусе, он признал свою вину и возместил причинённый ущерб.

Уголовное дело направили в суд.