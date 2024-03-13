Псковский проект стал победителем конкурса межуниверситетской программы студенческих экспедиций

12:29, 13 марта 2024, ПАИ

Проект от Псковской области «Кружки робототехники – точка роста» стал победителем конкурса межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Проект заявил центр развития кадрового потенциала. Во время экспедиции команда составит портрет инженера будущего. Результаты передадут в ПИШ Союзного государства ПсковГУ, а затем их будут использовать при разработке программ ранней профориентации школьников.

Всего в число победителей вошли 20 университетов и 23 организации. Экспедиции пройдут с мая по ноябрь 2024 года и охватят 26 регионов страны. Победившие экспедиции получат обеспечение проезда, проживания, питания, экскурсионной программы для участников и наставников, а также методологическую поддержку.