Псковский проект стал победителем конкурса межуниверситетской программы студенческих экспедиций
Проект от Псковской области «Кружки робототехники – точка роста» стал победителем конкурса межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Проект заявил центр развития кадрового потенциала. Во время экспедиции команда составит портрет инженера будущего. Результаты передадут в ПИШ Союзного государства ПсковГУ, а затем их будут использовать при разработке программ ранней профориентации школьников.
Всего в число победителей вошли 20 университетов и 23 организации. Экспедиции пройдут с мая по ноябрь 2024 года и охватят 26 регионов страны. Победившие экспедиции получат обеспечение проезда, проживания, питания, экскурсионной программы для участников и наставников, а также методологическую поддержку.
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