Жительница Печор подарила боевые награды отца музею

14:43, 13 марта 2024, ПАИ

Жительница Печор Валентина Соловьёва подарила боевые награды своего отца Алексея Соловьёва Печорскому музею, пишет газета «Печорская правда».

На встрече в администрации муниципалитета присутствовали глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, участники проекта «Хранители истории» от Печорского отделения «Движения первых» и обучающиеся из Дворца творчества детей и молодёжи.

Валентина Соловьёва рассказала о своём отце – участнике Великой Отечественной войны, который прошёл всю войну и был награждён орденами и медалями. Теперь «Движение первых» передаст награды солдата музею для увековечивания памяти о бойце.

Валерий Зайцев поблагодарил женщину за стремление сохранить связь поколений и наследие Родины, заключили в издании.