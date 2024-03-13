Жительница Печор подарила боевые награды отца музею
Жительница Печор Валентина Соловьёва подарила боевые награды своего отца Алексея Соловьёва Печорскому музею, пишет газета «Печорская правда».
На встрече в администрации муниципалитета присутствовали глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, участники проекта «Хранители истории» от Печорского отделения «Движения первых» и обучающиеся из Дворца творчества детей и молодёжи.
Валентина Соловьёва рассказала о своём отце – участнике Великой Отечественной войны, который прошёл всю войну и был награждён орденами и медалями. Теперь «Движение первых» передаст награды солдата музею для увековечивания памяти о бойце.
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