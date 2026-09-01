Коллектив областного суда помог детям с ограниченными возможностями подготовиться к 1 сентября

14:06, 01 сентября 2026, ПАИ

Коллектив Псковского областного суда присоединился к благотворительной акции, приуроченной к 1 сентября, которую проводит местная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Судьи и сотрудники аппарата областного суда приняли участие в акции и собрали для детей необходимые канцелярские принадлежности к началу нового учебного года.

Благотворительная помощь стала возможностью поддержать семьи с детьми с ограниченными возможностями и помочь им подготовиться к учебному году.