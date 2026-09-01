Коллектив областного суда помог детям с ограниченными возможностями подготовиться к 1 сентября
Коллектив Псковского областного суда присоединился к благотворительной акции, приуроченной к 1 сентября, которую проводит местная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Судьи и сотрудники аппарата областного суда приняли участие в акции и собрали для детей необходимые канцелярские принадлежности к началу нового учебного года.
Благотворительная помощь стала возможностью поддержать семьи с детьми с ограниченными возможностями и помочь им подготовиться к учебному году.
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